富士康重返河南　郭正亮：印越品質供電不穩

郭正亮。（中評社 資料照） 中評社台北8月13日電／蘋果最大組裝夥伴富士康因應接下來iPhone 16系列的大量出貨需求，傳出在河南鄭州廠徵求5萬名新員工。前“立委”郭正亮指出，美國總統拜登原本推友岸外包，鼓勵企業退出大陸。但富士康發現在印度組裝經驗不好，良率低到剩一半。越南則是供電不穩，所以決定回鄭州。



根據《中時新聞網》報導，郭正亮12日在《亮點交鋒》節目提到，“富士康決定停止外移，重新回到河南”！當初富士康離開鄭州，造成鄭州有十幾萬的勞工下崗，連帶供應鏈跟配合的廠商，有許多都被迫關閉。富士康跑去越南、跑去印度，拜登把這個叫作“友岸外包政策的大成功”，就是希望那些“政治正確”的國家，那些企業可以從中國大陸退出來，到這些國家去投資。最先受惠的就是越南，後來還有泰國、印度、墨西哥。



郭正亮指出，富士康就是退到印度的第一批大型的中國大陸廠商，結果歷經了差不多將近6、7年，富士康認為越南跟印度不行，他決定回到中國大陸。這個是有指標意義的！這個事件，它的經濟的深層因素值得去分析。



郭正亮強調，印度跟越南的所得是低的。印度現在人均所得衹有2400美元，越南大概接近4000美元，而中國大陸是1萬5000美元！勞工薪資差那麼多，土地也便宜，為什麼富士康要從越南、從印度回去中國大陸？



郭正亮表示，為什麼富士康要把蘋果iPhone 16的供應鏈，在中國大陸恢復組裝？因為它在印度組裝的經驗非常不好。鴻海2023年在新鄭綜保區進出口額高達人民幣4073億元（約新台幣1.8兆），佔河南進出口的比例近半。為什麼要回來中國大陸？因為它在印度組裝iPhone 15，結果發現良率竟然衹有一半！



郭正亮解釋說，“人家現在看到蘋果手機，都會先問：這個是印度組裝、還是中國大陸組裝”？就是印度組裝手機的品質，被嚴重懷疑。原因在工人的素質、產品供應鏈，還有基礎設施。越南出了什麼問題？越南供電不穩！（印度也有同樣情況）。而富士康發現即使到越南投資，可是很多的零組件、原物料，還是從中國大陸採購，反而增加了供應鏈的長度。