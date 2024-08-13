綠營追打！吳思瑤：柯是大野狼不要裝小白兔

吳思瑤。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北8月13日電（記者 黃筱筠）針對台灣民眾黨與主席柯文哲陸續爆發政治獻金帳目疑雲，柯文哲昨天親自出面召開記者會後並未停止質疑。民進黨“立法院”黨團幹事長吳思瑤今天再批柯，政治獻金法是一部申報政治獻金，流程、作業都是一套，柯文哲不是沒有經驗的政治素人，“不要老狐狸老愛扮演小白兔”。柯文哲個人人設崩盤、民眾黨政治誠信毀於一旦，是他們需要具體對社會清楚釋疑與說明。



吳思瑤今天在度批評柯文哲說，首先昨天看了整場民眾黨回應說明記者會，但事實上對諸多爭點、質疑完全沒有直球對決，清楚地回應反而越解釋，問號越多。針對外界一再質疑有關到底木可跟柯文哲競選總部新台幣1300萬授權金怎麼回事？誰授權誰合理嗎？又包含被踢爆尼奧時樂跟柯競選辦公室明明沒有支出916萬卻列在帳上，民眾黨昨天解釋虛報不實的可能不止916萬，還自爆了1817萬。



她說，原本質疑沒有支出卻有登載的尼奧、時樂公司爭點，也沒說清楚。還有新訊息被揭發，就是蒔間公司怎麼可以更改公司名稱3個月，就獲得柯文哲競總高達1000萬元的影音委託？這一個採購、執行計劃，蒔間公司當然是民間公司經營，他們不便介入、置喙，但以他的經營者曾經在中資公司服務，這是經營者各自要對社會提出說明。加上昨天記者會完全沒說明還有柯妻陳佩琪用兒子名義成立人頭公司，昨天爭點未解，反而帶來更多問號。

