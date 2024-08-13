民眾黨發言人澄清帳務爭議　不排除法律行動

民眾黨發言人吳怡萱接受媒體採訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北8月13日電（記者 俞敦平）台灣民眾黨近期爆發帳務爭議，牽涉假帳、洗錢及違法經營等指控。在面對這一系列指控時，台灣民眾黨發言人吳怡萱今受訪時，強烈反駁了外界對民眾黨帳務問題的各項指控，並將問題歸咎於會計師端木正的不當操作。她多次強調，民眾黨將進行徹底調查，並不排除將採取法律行動以維護黨的聲譽。



台灣民眾黨近期因帳務問題陷入風波，黨主席柯文哲和他的競選團隊面臨多項指控，包括利用親信經營的公關公司進行洗錢操作、競選經費申報不實、以及違反《公務員服務法》。這些指控對民眾黨造成了重大公關危機。



在整個帳務爭議中，民眾黨與其會計師端木正之間互相指控問題出在對方。端木正曾擔任民眾黨的會計師，負責政治獻金的申報工作。然而，隨著帳務問題的曝光，柯文哲及其競選團隊指責端木正自行調節多筆支出金額，導致政治獻金帳目出現重大錯誤。民眾黨方面認為，這些錯誤源於端木正的不當操作和粗心大意，並強調他在處理帳務時的多次失職。



端木正則發表聲明對民眾黨的指控予以反駁，強調自己在提供會計簽證服務時，完全依據法令規定行事，否認任何“便宜行事”的行為。他更指出，自己只是負責簽證，不可能擅自調節帳目，暗示問題可能出在民眾黨內部的管理混亂上。此外，端木正還表示，他曾多次提醒民眾黨注意帳務問題，但未獲重視。



對此，吳怡萱今受訪時針對帳務問題的調查進行了詳細說明。她強調，民眾黨已經展開全面清查，並指出許多問題源於會計師端木正的失職行為。她表示，端木正在處理民眾黨的政治獻金帳目時，擅自調節了多筆款項，導致帳目上的混亂和錯誤。吳怡萱形容，這些錯誤包括有500萬元（新台幣）的發票未被記錄在政治獻金申報系統中，以及一張400萬元的發票被誤報為350萬元。她強調，這些錯誤是由於端木正的粗心大意和便宜行事所造成，並非民眾黨內部的問題。

