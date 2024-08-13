綠稱臨時會處理人事案是朝野共識　藍委否認

藍委洪孟楷。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北8月13日電（記者 張嘉文）民進黨“立法院”黨團幹事長吳思瑤昨日指出，臨時會處理人事同意權是朝野黨團共識。中國國民黨“立法院”黨團書記長洪孟楷今天受訪時否認表示，國民黨團過去沒有聽到這樣的要求，也沒有承諾，請民進黨團不要再憑空捏造、魚目混珠。國民黨團對人事案的原則就是專業審查、嚴格把關。



通訊傳播委員會（NCC）4位委員任期已過，“立法院”至今都未行使新任委員人事同意權，加上第13屆“考試委員”任期將於本月底屆滿，外界關注人事同意權何時進行？國民黨“立法院長”韓國瑜昨已發出通知，將於明天上午就人事同意權進行黨團協商。



由於吳思瑤昨天指出，5月16日朝野協商白紙黑字共識就是，本屆“立法院”第一會期延會到7月16日，朝野協商結論奠基於各黨同意，人事同意權用臨時會來處理，避免造成其他憲政機關的空轉。



洪孟楷今天在“立法院”受訪時強調，國民黨團不會為了民進黨政府的人事案召開臨時會，民進黨團如果要開臨時會，必須要有1/4“立委”連署提出，但到目前為止，民進黨團也沒有提出，臨時會的議題看起來就是在打假球。



洪孟楷認為，有關人事案的部分，在第一會期歷次協商中從未被討論，也從未提過要等到臨時會才處理，國民黨團過去沒有聽到這樣的要求，也沒有做過承諾，請民進黨團不要再憑空捏造、魚目混珠。



洪孟楷強調，現在到底有什麼非開臨時會不可的理由，依法有重大事件發生時，經1/4以上“立委”的請求，可以召開臨時會，但所謂重大事件是指什麼，人事案的到期，不是早就可以預期的事，這算是突發的重大事件嗎？請民進黨團向全民說明清楚。



至於如果要召開臨時會處理人事案，是否也會將選罷法修法草案納入議程？洪孟楷說，這自始至終都沒有在討論中，國民黨團不會把選罷法列入臨時會議程，請各界不用揣測國民黨團要利用臨時會修選罷法。