綠委：體育預算創新高　馬執政雙倍

吳思瑤拿出體育預算編列創新高。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北8月13日電（記者 黃筱筠）賴清德近日一再發文力挺奧運台灣選手，在野黨質疑投資運動項目的經費不多，但奧運一到就拼命蹭選手。民進黨立法黨團幹事長吳思瑤今天整理出蔡英文執政以來體育經費，她說，自從蔡英文2016上任以後，對於體育編列預算創史上新高，從馬英九執政手上接下來之後，體育預算編列就攀升到新台幣160億元，是馬英九執政的兩倍。



奧運選手今天最後一批回到台灣，賴清德指示軍方出動三架F－16戰機伴飛。奧運期間賴清德還常常熬夜看選手比賽，被在野黨認為是在“蹭”奧運選手，也批評運動經費等補助不足。



吳思瑤說，每一位不管有沒有得牌都是英雄，在野黨批評賴清德衹有奧運期間才關心體育，她要嚴正駁斥。民進黨政府投資運動體育是史上新高，從馬英九手上接任就成立運動發展基金，投入前瞻建設，運動預算攀升到160億。對運動投資發展預算投入，是馬英九執政時期的2倍。民進黨重視運動態度是很清楚。訓練中心過去對運動員來說不敷需求，民進黨投入預算，增加51.52億建設選手訓練中心，將設備、設施升級，軟體到硬體都努力做更多。



她也說，國民黨批判民進黨消費運動員，她很清楚拿出賴清德競選時八大政見，當中第一個就是要成立“體育暨運動發展部”，現在已經成為政策方向，不管是法律制定、調派都已經積極進行，相信近期有完整計劃。