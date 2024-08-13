澎湖大進滿88號4船員獲釋，海上交接，即將返回澎湖。（照:澎湖即時新聞粉專） 中評社澎湖8月13日電（記者 蔣繼平）澎湖籍漁船大進滿88號滯留大陸43天，4船員中午前獲釋，由大陸海警帶至“海峽中線”，交由船東另派漁船接回。澎湖海峽兩岸交流協會理事長、前“立委”林炳坤稍早向中評社表示“應該已在海上順利交接獲釋了。”



在4名船員獲釋前，林炳坤等人上午有先行探視。至於接駁的船是否立即返回澎湖，林炳坤說船東還在評估，最快可能今晚返回澎湖。



澎湖籍大進滿88號於7月2日在金門海域涉越界作業遭大陸海警船登檢扣押，當時船上共有西嶼鄉的洪姓船長、丁姓台籍船員及印尼籍3名漁工共5人被帶往泉州圍頭港。過了43天，今天上午11時先釋放丁姓台籍船員和3名印尼籍漁工，僅留下洪姓船長及漁船繼續等候司法追訴程序結束。



13日獲釋的4人由大陸海警帶著搭船舶離開港口，航行至“海峽中線”，再由大進滿88號的船東許國文派船隊另一艘“大進滿96號”漁船，將獲釋的4人接駁返回澎湖。



林炳坤、前澎湖縣副議長陳雙全、澎湖縣議長陳毓仁等人，受到船員家屬所託已往返兩岸數次。林炳坤昨天偕同陳毓仁、議員吳政杰、洪姓船長女兒及船東許國文等一行人赴泉州進行人道探視並與福建省台辦座談，順利與大陸台辦協調人船釋放的事宜。

