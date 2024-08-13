自稱代墊1300萬　林昭印痛批詐騙集團

民眾黨組織部副主任林昭印接受媒體採訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北8月13日電（記者 俞敦平）針對自稱“前木可公關公司總經理”的葉智光（Sky），以及立鼎負責人張俊堂（Jeff）12日在三立電視台的節目《關我什麼事》上聲稱，自己為柯文哲選舉活動代墊超過1300萬新台幣，但至今未能追回。針對此事，台灣民眾黨組織部副主任林昭印今受訪時痛批，這些人捏造身份上電視節目散布不實言論。他痛批，很難想像這樣像是詐騙集團的行為，還能上電視台進行不實指控，令人匪夷所思。



近日，台灣民眾黨主席柯文哲被指控涉及政治獻金流入木可公關公司，並與供應商立鼎公司間爆發財務糾紛。立鼎公司負責人Jeff上三立電視台《關我什麼事》節目受訪時表示，為支持柯文哲的選舉活動，他自掏腰包墊付了超過1300萬新台幣，其中一部分甚至向親友借來。然而，這筆款項至今未能追回，並且在多次請求處理後，柯文哲未給予任何實質回應。



立鼎公司在去年的選舉活動中負責製作柯文哲競選相關小物，投入大量資金。然而，選舉結束後，這些小物仍有高達800萬台幣的庫存未處理，木可公關公司則以未簽署正式合約為由拒絕支付款項，與立鼎公司劃清界線。Jeff感到十分失望，表示當初是以支持者的身分協助柯文哲競選，並非單純的外包供應商。

