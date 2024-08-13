蕭旭岑：柯文哲重傷對國民黨絕非好事

蕭旭岑接受訪問。（截自“千秋萬事”YouTube直播畫面) 中評社台北8月13日電（記者 張嘉文）台灣民眾黨主席柯文哲身陷政治獻金申報不實風波，馬英九基金會執行長蕭旭岑今天接受廣播節目專訪時表示，從政治角度來看，柯文哲受重傷對國民黨絕非好事，因為此事讓藍白在2026年、2028年選舉合作的機率降低很多，藍白各選各的，就是讓綠營、賴清德坐收漁翁之利。



蕭旭岑今天接受中廣節目千秋萬事主持人王淺秋專訪，對於柯文哲的政治獻金風波，他表示，1月大選至今僅半年，此事爆出來就是要毀滅柯文哲。確實柯也受到非常嚴重的傷害，從政治角度來看，這件事會引起未來幾年政局很大的變化。



蕭旭岑認為，國民黨對此事千萬要哀矜勿喜，因為藍白現在在“立法院”是合作的在野黨，但合推的“國會”改革法案，賴清德用一個“憲法”法庭就擋住了。所以今天柯文哲中箭、重傷，對國民黨絕對不是好事，國民黨千萬不能幸災樂禍，以為如此2028大選就少了一個勁敵，此事不是這樣看。



蕭旭岑提到，如果下次大選，柯文哲還是和國民黨各選各的，那賴清德的連任又穩了，所以柯的重傷對國民黨絕不是好消息。很多藍營民代、支持者很高興，這是搞錯方向，因為柯文哲重傷對國民黨絕不是好事。

