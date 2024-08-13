盧秀燕：台中發展智慧城市受微軟肯定

台中市長盧秀燕主持市政會議。（中評社 方敬為攝） 中評社台中8月13日電（記者 方敬為）中國國民黨台中市長盧秀燕7月22日訪問美國，針對訪問成果，她今天表示，訪美期間有赴微軟（Microsoft）公司總部參訪，分享台中市推展智慧城市的現況，日前微軟總部高層公開讚許台中市在智慧城市的應用及推動成效，“相當不容易！”也代表台中在智慧城市建置的方向，受到國際科技指標企業認同，相關喜悅值得與市民朋友分享。



台中市政府13日召開市政會議，由盧秀燕親自主持，並安排數位治理局長林谷隆今日以“服務e櫃檯，市民服務大平台”為題專案報告，向民眾說明市府推動多項市政線上服務，透過“服務e櫃檯”線上平台整合，超過2600項服務能夠一站式搞定。



盧秀燕表示，台中市積極推展智慧城市，並成立專責主導機關數位治理局，要讓台中成為國際化大城，她指出，Microsoft在許多國家及城市推動數位服務，因此該公司十分瞭解相關業務推動的困難。此次訪美行程中，市府向微軟公司介紹台中市在智慧城市的管理、應用及服務現況與成效。日前微軟全球公共事務群政府解決方案事業部總經理寇克亞瑟（Kirk Arthur）更於社群網站公開讚許台中市政府在智慧城市的推動成效與便民措施。



盧秀燕說，台中的智慧城市建置能被世界頂尖的科技企業肯定，相當不容易，呼籲各局處持續與數位治理局合作，持續精進各項管理與便民服務事項等智慧化工作。