“法務部長”鄭銘謙出席論壇　宣示肅貪決心

鄭銘謙致詞時強調肅貪決心。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園8月13日電（記者 盧誠輝）“法務部長”鄭銘謙去年在台北地檢署檢察長任內，起訴新竹市長高虹安，520後升任“法務部長”。鄭今日到桃園出席論壇致詞時，再次強調肅貪的決心，因正逢民眾黨主席柯文哲深陷政治獻金風暴，鄭的談話也引發外界關注。



鄭銘謙今日到桃園出席“企業服務與誠信治理高峰論壇”，包括中國國民黨籍桃園市長張善政、廉政署副署長林漢強、桃園地檢署檢察長俞秀端、桃園市府政風處長吳滄俯、台灣透明組織協會理事長葉一璋、根基營造股份有限公司總經理黃義芳等人均出席。



張善政指出，桃園的公共工程數量在全台名列前茅，期盼藉由本次論壇呼籲所有參與市政建設的公、私夥伴，都應本於誠信辦理公共工程，將每一項工程視如己出，不僅要如期如質完工驗收，更要秉持專業追求卓越品質，為桃園營造百年傳承的優質工程。此外，市府也透過獎懲機制，鼓勵優質業者持續深耕桃園，為桃園打造更高品質的公共設施。



值得注意的是，日前才有媒體披露，高虹安因涉詐助理費案遭起訴前，案件曾在北檢卡關數個月，當時負責承辦高案的北檢檢察官盧慧珊還曾為此與時任主任檢察官的鄧定強爆發口角，高案在歷經多次修改起訴書後後，才終於在時任北檢檢察長鄭銘謙任內蓋章起訴。



而柯文哲爆發政治獻金疑雲前一天的8日，因國民黨“立院”團總召傅崐萁母喪，柯率黨籍“立委”到花蓮上香致意，剛好巧遇也前來上香的鄭銘謙，柯和鄭兩人還握手致意，沒想到隔天時樂公司就發布聲明引爆此次柯競總的政治獻金疑雲。