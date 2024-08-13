中評鏡頭：歌王偕電豹女推基隆嶼國際磯釣賽

左起電豹女安汝、草莓、歌王沈文程、若綺。（中評社 張穎齊攝） 中評社基隆8月13日電（記者 張穎齊）一年一度的基隆嶼國際磯釣賽又將登場，基隆市政府請到曾獲金曲獎和金鐘獎的雙金歌王沈文程，以及台啤永豐啦啦隊電豹女，於13日一起推廣賽事，邀集各路好手在9月下旬參賽，切磋技藝，並讓世界看見基隆嶼之美。



“海洋委員會”海洋保育署指導、基隆市政府舉辦的2024基隆嶼國際磯釣賽，將在9月28、29日舉行，基隆市政府產發處長林鼎超、副處長蔡馥嚀、府發言人余治明、基隆市磯釣推廣大使沈文程、台啤永豐啦啦隊電豹女草莓、安汝、若綺等，一起為賽事揭開序幕。



沈文程擔任推廣大使，每年都必定與會，是台灣的磯釣好手，技藝精湛，磯釣資歷已遍布世界各地，遠至印度洋、連大陸西藏拉薩河都能釣。



電豹女草莓、安汝、若綺帶來啦啦隊舞蹈，並與沈文程一起大合影，一齊推廣，場面青春洋溢熱血。



林鼎超表示，本屆預計開放84位選手報名，歡迎海內外好手，此次分為個人賽與團體賽，將友善垂釣的觀念和環境保育融入賽事中，宣導友善海洋的思維，讓友善釣魚成為大家的責任。基隆嶼磯釣賽今年已是第六屆舉辦，基隆嶼的磯釣活動相當盛行，一直是磯釣客時常來切磋技藝的地方，將於19日上午10時開放線上報名，讓更多民眾有機會接觸磯釣這項運動賽事，認識這項特別的海洋休閒運動。