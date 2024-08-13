“監院”出手查柯政治獻金　最重罰120萬

台“監察院”外觀。（中評社 資料照） 中評社台北8月13日電／台灣民眾黨主席柯文哲身陷政治獻金申報不實風波，台“監察院”今天表示，考量輿情反映相關質疑和檢舉案，已於12日派員查核2024年“總統”、“副總統”選舉擬參選人柯文哲、吳欣盈所申報政治獻金會計報告書收支情形，若有隱匿未登帳或未開立受贈收據、未申報收入、未存入專戶等狀況，最高可處新台幣120萬罰鍰。若會計師違法，也將報請會計師懲戒委員會懲戒，或移送刑事訴訟法。



“監察院”表示，近來輿情反映發現多筆高額政治獻金之支用爭議、擬參選人所屬政黨公開自承帳務瑕疵，甚至未申報選舉期間募款演唱會售票收入，還衍生簽證會計師違反或廢弛其業務上應盡義務等質疑和檢舉案。



“監察院”指出，依政治獻金法規定，擬參選人收受政治獻金收入違反第20條規定匿未登帳、違反第11條規定未開立受贈收據、違反第21條未申報收入、違反第10條第2項未存入專戶等行為，依第30條第1項第1、2、3、6款等規定，應處新台幣(下同)6萬元以上120萬元以下罰鍰。



另外，同條第2項明定，未存入專戶之金額併予沒入；支出方面，若無合法憑證而虛報政治獻金支出，則涉及故意為不實之申報，依第30條第1項第3款規定，應處罰鍰6萬元以上120萬以下罰鍰。



“監察院”強調，除了釐清上述檢舉指涉狀況，查核過程中若發現會計師查簽涉及違反相關規定，經由“監察院”廉政委員會決議後，將依會計師法第63條規定報請會計師懲戒委員會懲戒，如有發現其他犯罪嫌疑，將依刑事訴訟法第241條規定移請檢察機關偵辦。