啦啦隊宣傳桃園海客季　奧運金牌女友站台

桃園海客季邀啦啦隊女神站台。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園8月13日電（記者 盧誠輝）桃園市政府客家局於今日舉行2024海客季啟動記者會，邀請中華職棒樂天桃園隊啦啦隊女神到場站台，其中剛獲得巴黎奧運男子雙打羽球冠軍“麟洋配”選手之一的王齊麟女友陳詩媛也到場站台熱舞，引發台下一陣騷動，就連主持人都喊“金牌女友”，陳也大方揮手回應。



桃園市政府今日舉行2024海客季啟動記者會，包括中國國民黨籍桃園市長張善政、桃園市府客家局長范姜泰基、農業局長陳冠義、體育局長許彥輝與多位區長和里長均到場出席啟動儀式。張在會中更以“歕嘟”（吹海螺）儀式宣告活動正式開跑。



張善政表示，今年桃園海客季以“搞海陸”為主題，從8月17日至9月8日在桃園市新屋區推出一系列精彩活動，除了推廣桃園獨特海客文化外，也邀請民眾一同來濱海作客，期望在暑期尾聲在珍珠海岸觀光廊帶上創造觀光熱潮。



客家局長范姜泰基指出，今年海客季透過多元整合擴散客庄經濟效益，與地方創生共同努力，打造永續旅遊，深度挖掘牽罟、藻礁、老屋等在地特色。8月24日起，民眾可至永安海螺文化體驗園區參觀海客印象特展，欣賞在地文史工作者所記錄的海客日常。



桃園市府客家局表示，客語的“搞”有玩樂的意思，而“海陸”則是海洋文化及陸地景點的體驗外，也是海洋客家新屋慣用的海陸腔語言，因此今年海客季以玩樂海、陸為核心，規劃“搞海好尞”和“搞陸鬧熱”兩大主軸的系列活動，其中8月24日的“海客季x米寶路跑”為海客季活動最大亮點，全日預計將吸引超過5千人齊聚永安海螺文化體驗園區共襄盛舉。



在“搞陸”系列活動中，8月17至18日樂天桃猿棒球隊將舉辦“客家趴棒球日”，球員將以海洋客家球衣登場比賽，當日客家在地品牌也會入駐球場展現客家特色；8月25日則由新屋區公所於新屋王家老屋舉辦“共夏來客庄老屋尞”，有藝文演出、闖關、DIY體驗及美食品嘗。



8月31日則輪到中壢區漁會接力在永安漁港舉辦“星繽樂金曲嗨FUN派對”，邀請眾星飆唱。而“搞海”系列活動中，客家局以“老屋X石塭”、“鐵馬X漁港”、“藻礁X牽罟”等三大主題規劃6場次海客小旅行；8月25日及31日新屋區公所則於新屋笨港灣舉辦“2024桃園海客牽罟技藝傳承體驗活動”，讓民眾體驗百年傳統捕魚的客家智慧。