蕭旭岑：柯文哲最大政治錯誤是重用黃珊珊

蕭旭岑。（截自“千秋萬事”YouTube直播畫面) 中評社台北8月13日電／台灣民眾黨主席柯文哲腹背受敵，深陷2024大選的政治獻金帳務風波。馬英九基金會執行長蕭旭岑今日受訪表示，“這幾年重用黃珊珊，是柯文哲犯最大的政治錯誤”，不只讓藍白合破局，擔任總幹事時瓜田李下出紕漏，近日事件爆發下來，最有利益的就是民進黨，質疑黃珊珊是否扮演有功人員？呼籲柯文哲若不處理黃珊珊，難以讓民眾黨其他人心服口服。



柯文哲遭質疑政治獻金申報不實，12日親上火線召開記者會，民眾黨指控簽證是會計師端木正“便宜行事”、“擅自調節”灌帳到木可、尼奧跟時樂公司，但“尼奧”、“時樂”2間公司被起底，負責人皆為戴利玲，且還是“立委”黃珊珊的“閨蜜”



《中時新聞網》報導，蕭旭岑今日接受廣播專訪時表示，柯文哲的團隊出現很大的問題，其中競選總幹事黃珊珊責無旁貸，但在昨日記者會上，她雖然道歉但表現與自己無關，態度認為是民眾黨主席與會計師之間的問題，不知道柯文哲有沒有悔不當初，若當時不要聽黃珊珊的話，反悔藍白協議，今天就不會走到這一步。



蕭旭岑表示，“這幾年用黃珊珊、聽黃珊珊，是柯文哲犯最大的政治錯誤”，藍白合破局就是其中的例子，當時因國民黨“副總統”候選人趙少康提出，若當選就要恢復特偵組查“潛艦國造”弊端，而該案就是由黃珊珊的哥哥黃曙光主導，結果從最早倡議恢復特偵組的柯文哲，卻在“總統”政見會上改口說反對，“背後若不是黃珊珊，那是什麼力量讓他反對？”



蕭旭岑指出，最不希望國民黨重新執政的就是黃珊珊，柯文哲聰明一世，但這幾年重用黃珊珊，就是最大的政治失誤，從這次政治獻金申報不實案來看，黃珊珊用閨蜜公司承攬這些事情，此舉根本瓜田李下疑雲重重。



蕭旭岑質疑，近日事件爆發下來，最有利益的就是民進黨，“黃珊珊從中扮演什麼角色？是否也是有功人員？”黃珊珊還是會繼續待在“立法院”，主導“立院”民眾黨團，之後回到小綠角色，跟大綠合作，那黃珊珊是否也是立大功一件？



蕭旭岑認為，柯文哲是民眾黨最重要的主帥，“他必須要重新整頓民眾黨，其中黃珊珊的角色必須有所檢討，從政治上來講，黃珊珊帶來這麼多錯誤意見，又當總幹事後出這麼多紕漏，若不處理，要如何讓民眾黨其他人心服口服，這就是離心離德的問題，柯文哲犯很大的政治錯誤，就是用了黃珊珊”。