澎湖基層看不下去！莊國輝析民眾黨三大問題

民眾黨澎湖縣馬公市民代表會副主席莊國輝。（中評社 蔣繼平攝） 中評社澎湖8月14日電（記者 蔣繼平）民眾黨黨主席柯文哲近日陷入選舉帳目風波，12日召開記者會但爭議持續延燒。民眾黨澎湖縣馬公市民代表會副主席莊國輝接受中評社訪問表示，以地方黨部角度看，未能確實止血反映出民眾黨中央危機處理不理想，缺少專業政治幕僚、太注重空戰的網路政黨，體質不強，這幾年被綠營A爆料、B醞釀、C收割的一條龍打法，佔不到便宜，反成對手練兵場，他建議，還是先回防思考轉型吧。



莊國輝，1990年生，台北科技大學經營管理學系學士，澎湖縣馬公市民代表會副主席，曾任民眾黨澎湖縣黨部主委。



莊國輝表示，整體事件看起來危機處理要加強，也代表網路政黨體質不夠好，需要轉型。第一，民眾黨過去空戰起家，所以吸引許多出身媒體背景的人才，因為很好發揮，但是除了空戰，政治與選舉還講求謀略。新聞是一次一次的事件，但政界歷練出來思維會不一樣，老謀深算的政治人物會去算未來發生的事。他舉例，譬如像秘書長周榆修、白委林國成有豐富政治歷練的真的較少，許多黨內幕僚都是媒體出身。



為何說危機處理不理想，莊國輝表示，週一開記者會滅火，主要歸咎於會計師，但兩邊沒有講好，所以爭議持續延燒。此外這樣也會引起會計師反感，難道這些票不要了嗎？引起後續更多延伸討論。



莊國輝表示，第二，從這些帳目也發現民眾黨放了很多資源在文宣部，不可否認文宣部功勞很大，但長期在經營的則是組織部以下的地方黨部。基層黨公職是在前線打仗的，前線沒有糧草，反而集中在後勤單位，未來資源分配的配比也要考量。以他在地方觀察，很多人的政治光譜靠向藍或綠，沒有資源就得自力更生，就容易回歸其原本陣營，會是隱憂。

