挺柯文哲　黃國昌：會計師犯錯還卸責

民眾黨團總召黃國昌。（中評社 資料照） 中評社台北8月13日電／台灣民眾黨主席柯文哲深陷2024大選政治獻金帳目疑雲，民眾黨昨日下午召開記者會宣布調查結果，指控是會計師端木正便宜行事導致這場風波，端木正對此以“均依法令規定處理”回擊。民眾黨“立法院”黨團總召黃國昌13日受訪時表示，會計師自己出來誠實面對，不要做了離譜的事情傷害台灣民眾黨，結果還想要卸責。



媒體報導，黃國昌13日上午因麥寮光電案被告妨害名譽而到北檢出庭，並接受媒體聯訪，談及柯文哲政治獻金申報不實風波，黃國昌說，因內部調查程序主要由競總實際負責，昨天記者會相信已把非常多事實還原，對於會計師竟然會做出這麼離譜的事，大家其實都非常驚訝，但民眾黨向來的態度就是誠實面對問題、解決問題，對過去有關於財務的內部上有做不足的地方，檢討改進。



黃國昌說，在周末整個查帳過程中，會計師現場的反應真的那些金額是自己所謂的“調度”、“擅自調撥”，造成民眾黨這麼大的傷害，奉勸這位會計師誠實面對，在整個查帳過程中所說的話，都有清楚的紀錄，事後犯下了這麼嚴重的錯誤，還想要卸責。



黃國昌痛批，一個會計師竟沒履行該承擔的責任，那些有憑證的支出，沒清楚的繕打，結果自己為了便宜行事，用所謂調撥方式，把款項灌到其他支出上，這絕對已經違反一位專業會計師本身的倫理守則，更引發法律責任。



黃國昌表示，因為他沒實際參與當天調查，但那天調查所有紀錄，他昨天從過去競總同仁那邊都有看到全部，黨團主任陳智菡沒有辦法忍受這會計師所說的，“我覺得會計師應誠實面對，不要做了這麼離譜的事情，傷害民眾黨，想要卸責”。