台軍方：中正預校國中部停招

台“國防部”人事參謀次長室人才培育處長少將傅政榮。（照片：台“國防部”） 中評社台北8月13日電／台“國防部”今天表示，軍方今年計劃招募目標計1萬8906人，上半年的計劃人數為8266人，招獲人數為8623人，上半年的階段達成率為104.3%。另外，今年恢復徵集1年義務役，人力補充變為多元，中正預校國中部將於明年停止招生。中正預校國中部今年招生，已錄取270名學生，訂8月25日入學，這些學生將成為中正預校國中部的末代學生。



“國防部”今天召開例行記者會，“國防部”人事參謀次長室人才培育處長少將傅政榮，針對軍方2024年上半年度招募成效暨2025年招募班隊規劃提出報告。其中傅政榮提到，軍方今年計劃招募目標1萬8906人，為軍官3630人、士官956人及士兵1萬4320人，因此今年上半年的計劃招募8266人，但實際階段招獲8623人，上半年階段達成率104.3%。



此外，傅政榮提到，中正預校國中部明年停止招生，因為今年適逢1年義務役恢復徵集，人力補充變多元。



中正預校政戰主任許瑞顯表示，依據“國防部”指導，中正預校國中部招生，是因為軍方在2018年停止徵集1年役期義務役，才由中正預校招收國中部做為人力補充，今年適逢恢復徵集1年義務役，人力補充多元，明年國中部才停招，停招後，對目前的學生及剛錄取的新生，學生權益都不受影響。



今年中正預校國中部招生，已在4月21日考完試，5月3日放榜，共錄取270名學生，訂8月25日新生入學報到。這群學生3年後以“116年班”名稱畢業，將成為中正預校國中部的末代畢業生。