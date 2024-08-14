民眾黨莊國輝：談在野合較妥當　防入綠陷阱

民眾黨籍澎湖縣馬公市民代表會副主席莊國輝。（中評社 蔣繼平攝） 中評社澎湖8月14日電（記者 蔣繼平）針對藍白合看法，民眾黨籍澎湖縣馬公市民代表會副主席莊國輝接受中評社訪問表示，認同台灣人的有6成，但民進黨只拿到4成票，隱藏的2成被民眾黨拿走，民進黨想方設法要拿回，除了猛攻白營，也刻意鋪陳“藍白”來取代“在野”，操作抗中保台來邊緣化在野黨。他認為先講“在野合”較妥當，一直挑起路線對立，等於跳進綠營設定的框架裡，建議2026因地制宜後再作打算。



莊國輝，1990年生，台北科技大學經營管理學系學士，澎湖縣馬公市民代表會副主席，曾任民眾黨澎湖縣黨部主委。



民眾黨黨慶時，柯文哲對於藍白合破局是否後悔，柯稱如果是和平的“和”與合作的“合”就沒問題，如果是合併的“合”就困難，畢竟兩黨DNA差太多。



莊國輝表示，其實“藍白合”的議題不太適合去講太多，因為這是民進黨的策略，民進黨從蔡英文執政後期開始，以及賴清德上任後至今，綠營一直在“國會”很常用“藍白”的詞，但不用“在野”去稱呼大家，為何？就是要抹紅國民黨，接著也抹藍民眾黨，邊緣化“在野”，這樣民進黨就可以持續拿著抗中保台的神主牌，甚至在2026選舉得利。



莊國輝表示，目前在“國族認同”上，認同自己是台灣人的有6成，但民進黨只拿到4成的基本盤，等於中間還有2成的隱藏票在那邊游離，而國民黨不管怎麼分，就是拿剩下的4成。這代表認同自己是台灣人有2成的隱藏票可能被民眾黨拿走，所以民進黨一定想方設法要拿到完整的6成，剩下的根本不去管，繼續取得執政為優先。



莊國輝表示，所以還是講“在野合”比較好，不要用“藍白合”，才不會陷入民進黨框定好的架構，只要“藍白”兩字出現，民眾黨就有可能拿不到兩成的隱藏票。