大進滿號4人獲釋　陸委會：盼船長早日返台

陸委會主委邱垂正。（中評社 資料照） 中評社台北8月13日電／澎湖籍“大進滿88號”漁船因違反大陸伏季休漁越界捕撈，7月2日遭大陸人船扣押，丁姓等4名船員今天下午獲釋，洪姓船長仍待走法律程序。陸委會13日下午表示，樂見丁姓等4名船員平安返回，期盼船長及漁船也能早日獲釋返台。



“大進滿88號”7月2日在大陸伏季休漁期間，越界捕撈小管時，遭大陸海警船登船扣押，洪姓船長、丁姓台籍船員，及3名印尼籍漁工，共5人連船被帶往泉州圍頭港，迄今41天。前“立委”林炳坤、前副議長陳雙全今天上午在福建省台辦人員陪同下，探望洪姓船長等人，丁姓船員與3名印漁工等4人隨後自圍頭港安排小船載送至“海峽中線”，交由“大進滿96號”接駁返澎，但洪姓船長等人船因涉法律問題尚待走完法律程序。



對此，陸委會13日發布新聞稿表示，長年以來針對兩岸漁船越界違法從事捕撈行為，雙方政府都有各自規範與既定處理程序，以建立從事海上漁業行為的合法秩序，同時維護海洋生態與保育海洋資源。



陸委會說，就類似執法案件，長年來雙方均會透過適當管道及方式，協調對方在完成既定程序後儘速釋放，這次也是一樣。陸委會樂見丁姓船員及3名漁工平安返回，政府期盼船長及漁船也能早日獲釋返台。