中秋節將屆　彰化監獄將開賣“鐵窗牌”蛋黃酥

彰化監獄為讓受刑人能習得一技之長，2016年開設烘焙技能訓練班，成品意外大受好評。（彰化監獄提供） 中評社彰化8月13日電／距離中秋節還有30余天，台灣蛋黃酥名店陸續開賣，甚至超熱銷的彰化監獄儒林工坊“鐵窗牌”蛋黃酥，今年將在8月22日開放電話訂購，限量8萬5000顆。且今年因蛋黃成本稍有調降，10顆裝禮盒，每盒價格比去年便宜了新台幣20元。



彰化監獄為讓受刑人能習得一技之長，在2016年開設烘焙技能訓練班，不想成品卻意外大受好評，隔年開始製作提供民眾訂購。來自彰化監獄儒林工坊的“鐵窗牌”蛋黃酥不以營利為目的，今年因蛋黃招標價格調降，獄方決定回饋給訂購民眾，10顆裝蛋黃酥禮盒，由去年每盒420元，降為400元，等於每顆便宜了2元。綠豆椪價格則維持不變。



為了要滿足民眾的味蕾，儒林工坊2020年研發推出“紅豆椪”跟“小月餅”，3天狂賣6萬個。2021年推出“綜合口味”、“經典蛋黃酥”、“古早味綠豆椪”、“素食綠豆椪”、“素食小月餅”，口味足以媲美5星級，曾創下5天狂掃7萬5千顆驚人記錄。



“鐵窗牌”蛋黃酥在2022年限量預購8萬5000顆，因供不應求，去年加碼到9萬顆。受到疫情及原物料調漲影響，蛋黃漲幅最高，因此去年每顆蛋黃酥價格微漲到42元，但仍然一開放訂購，不到2小時就被搶購一空。今年經典蛋黃酥降價售出，10顆裝400元、6顆裝250元，至於素食綠豆椪則維持一盒6入200元，已經有不少吃貨準備開搶了！



獄方表示，烘焙坊火力全開，今年人力將增加到20人。但因今年原料進料時間較晚，加上場地及設備關係，每天製作的數量約5000顆，因此預估僅能提供約8萬5000顆蛋黃酥開放民眾預訂。獄方將在8月22日早上8點開放電話訂購，額滿為止。