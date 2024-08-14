劉兆隆：柯文哲若涉弊　民眾黨未來凶多吉少

彰化師範大學公共事務與公民教育學系教授劉兆隆。（中評社 方敬為攝） 中評社彰化8月14日電（記者 方敬為）針對台灣民眾黨主席柯文哲陷入政治獻金帳目疑雲，彰化師範大學公共事務與公民教育學系教授劉兆隆接受中評社訪問表示，政治獻金流向不明可大可小，要看後續司法調查的結果為何，但無論如何對柯都是傷害，民眾黨為一人政黨，柯文哲若涉弊，違背支持者期待，民眾黨未來凶多吉少，要撐過2026九合一選舉都恐怕困難。



劉兆隆，政治大學政治學系博士，曾任香港中文大學訪問學者、台灣文官學院特聘講座等。研究專長在中國大陸問題與兩岸關係、政治經濟學、台灣政治經濟發展、台灣政治發展等。



柯文哲被質疑2024大選政治獻金申報不實、作假帳，民眾黨對此稱，會計師端木正因為時間來不及，擅自調節新台幣1817萬餘元。對此，“監察院”13日表示，已派員查核柯文哲當時所申報政治獻金會計報告書收支情形，未存入專戶的金額將併予沒入。相關情勢涉犯《偽造文書》與違反《政治獻金法》，台北地檢署也決定主動分案調查其中涉及偽造文書等罪嫌，全案交由檢肅黑金專組偵辦。



針對柯文哲的政治獻金風波，劉兆隆認為，對民眾黨的發展絕對是一大傷害，由於民眾黨內除了柯文哲之外，稱不上有其他政治明星，民眾黨一直被詬病為一人政黨，也就是當柯若出事，民眾黨可能就會分崩離析，根據台灣政壇有效政黨數2.5個的通則來看，民眾黨雖然目前占據所謂第三勢力的位置，但台灣政壇所謂第三勢力的周期並不長，民眾黨又是以柯文哲為主要支撐力的政黨，主帥落馬，政黨就很難繼續發展下去。

