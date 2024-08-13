大進滿船長還在大陸　陳雙全：盼用行政處分

林炳坤、陳雙全、陳毓仁等人與獲釋船員在滯陸所住的民宿客廳合影。（照片：澎湖縣議長陳毓仁提供） 中評社澎湖8月13日電（記者 蔣繼平）澎湖籍漁船大進滿88號滯留大陸43天，4船員中午前獲釋，由大陸海警帶至“海峽中線”，交由船東另派漁船接回，預計午夜回到澎湖的竹灣漁港。洪姓船長及大進滿88號繼續等候司法追訴程序結束，海峽兩岸交流協會理事長、前澎湖縣副議長陳雙全今日表示，要釐清是否有牽涉刑事案件，希望可用行政處分方式簡單處理，讓船長早日回來。



澎湖籍大進滿88號於7月2日在金門海域涉越界作業遭大陸海警船登檢扣押，當時船上共有西嶼鄉的洪姓船長、丁姓台籍船員及印尼籍3名漁工共5人被帶往泉州圍頭港。過了43天，今天上午11時先釋放丁姓台籍船員和3名印尼籍漁工，由大陸海警帶至“海峽中線”，交由船東另派船隊另一艘“大進滿96號”漁船接回澎湖。目前僅留下洪姓船長及大進滿88號繼續等候司法追訴程序結束。



海峽兩岸交流協會理事長、前澎湖縣副議長陳雙全表示，目前陸方還要釐清洪姓船長有無牽涉刑事案件部分，必須要等釐清才能作出裁罰，之後才會獲得釋放，希望是可以用行政處分，讓船長可以早日回來。他認為兩岸關係好不好很重要，這次透過民間出了很多力，但政府在背後有無施力運作，這點他就不清楚。至於這次能夠先獲釋4位船員，他說，大家都很開心、很高興，也希望洪船長盡快獲釋。



陳雙全表示，獲釋的4位船員預計返回澎湖的竹灣漁港，但海上交接後，估計船程約要航行10小時，因此回到澎湖時間可能是接近今晚午夜左右。

