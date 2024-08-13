NET遭北高行駁回　基隆市府三連勝

基隆市政府發言人呂謦煒。（中評社 張穎齊攝） 中評社基隆8月13日電（記者 張穎齊）中國國民黨籍基隆市長謝國樑因與主富公司（NET）在東岸商場的產權爭議，遭到民進黨與側翼總動員發動罷免。如今基隆市政府守護市產法律戰再下一城，NET提出的“行政假處分”聲請，已遭台北高等行政法院裁定駁回，13日收到裁定正本，基隆市府已三連勝。



高等法院認為，以目前事證，無法判斷主富公司最終於本案勝訴的可能性較高，且市府依促參法所為之決定有高度公益性，較之主富公司因假處分所得的利益，尚難認為應裁准主富公司聲請之必要，因此法院駁回此案。



依據高等行政法院裁定內容，法院認定，微風廣場於接手經營後，應該仍會以善良管理人之利益來維護商場，殊難想像會減損系爭建物之價值，所以聲請人沒有無法回復之急迫危險。



主富公司認為市府剝奪主富對增建部分之所有權，也侵害商家經營權與員工工作權，因而將主張合法維護市產的市府告上法院。法院經審理近日宣布駁回主富公司之聲請。



基隆市政府發言人呂謦煒表示，市府依法守護基隆市民的財產不被財團侵佔，法律相關訴訟迄今已三連勝，可見市府立場在法律上完全站得住腳，外界因東岸商場爭議所發起的政治動作毫無正當性。公道自在人心，市府將不畏外界壓力，繼續捍衛市民權益，相信會獲得絕大多數市民的認同。



不過，NET卻發聲明回嗆，基隆市政府未依法行政在先，違法配合謝國樑的強盜行為，造成東岸商場在沒有任何法令依據及法院裁判下，一場破壞法治社會的深夜攻堅突襲行動在東岸上演，使原經營團隊被迫退出，任市府交由新經營團隊，針對此既成事實，法院針對已遭破壞無法回復的現況，僅能暫時駁回暫時處分，請市府告訴基隆市民，基隆東岸商場30年至少減收十幾億元，到底有利於誰。