林國春：大選若藍白合　民眾黨會淪落至此？

中國國民黨籍新北市議員林國春。（中評社 楊騰凱攝） 中評社新北8月14日電（記者 楊騰凱）有意參選2026新北市長的中國國民黨籍新北市議員林國春向中評社表示，2026新北市長選戰可能會延續2024大選的格局，藍白分裂會保送綠。若白提人參選，就成保送綠的罪人。而對藍軍來講，如果能提像新北市長侯友宜這樣政治性格不強且專注建設的人選，也較有機會吸引白營選民來歸。



林國春表示，現在回頭看2024，大家不會覺得當初藍白好好合作就好嗎？如果當初合作，如今白營會像現在這樣要接受各方面的調查嗎？這就是大意失荊州，好好的一個局被斷送，可能外面給台灣民眾黨主席柯文哲的訊息有出入，讓柯有自信覺得一定會當選，就結果而言真的很可惜。



林國春為警察大學刑事警察學系、美國阿拉巴馬大學伯明罕分校犯罪司法學碩士，從政前是刑警。林國春2005年當選第16屆台北縣議員，後來台北縣升格新北市，2010年至2022年又連任4屆新北市議員。林國春2016年、2020年、2024年三度挑戰新北市板橋西區“立委”，不過均敗給民進黨張宏陸。



2022年新北市長選舉，國民黨侯友宜得票率62%，民進黨林佳龍得票率37.58%。但到了2024年大選，侯友宜在新北市得票率僅35.17%，低於民進黨賴清德的38.59%，另外台灣民眾黨柯文哲則有26.24%。怎麼看藍軍在地方選舉以及大選的得票落差？

