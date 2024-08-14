表態選新北市長　林國春：侯友宜鼓勵我衝

中國國民黨籍新北市議員林國春。（中評社 楊騰凱攝） 中評社新北8月14日電（記者 楊騰凱）中國國民黨籍新北市議員林國春已表態將參選國民黨2026新北市長初選。林國春向中評社表示，對於參選決定，他已與新北市長侯友宜討論過，侯也鼓勵他，叫他儘管衝。至於綠營可能派誰參選？林國春認為蘇系與賴清德不合，最後民進黨秘書長林右昌出線機會大。



林國春為警察大學刑事警察學系、美國阿拉巴馬大學伯明罕分校犯罪司法學碩士，從政前是刑警。林國春2005年當選第16屆台北縣議員，後來台北縣升格新北市，2010年至2022年又連任4屆新北市議員。林國春2016年、2020年、2024年三度挑戰新北市板橋西區“立委”，不過均敗給民進黨張宏陸。



林國春表示，新北市目前浮出檯面的人選，國民黨包括台北市副市長李四川、“立委”洪孟楷，民進黨則有“立委”蘇巧慧（蘇系）、民進黨秘書長林右昌（“正國會”），最後是誰當選，我們並不知道，因為選舉很公平，有意爭取的都可以提出自己的想法，而國民黨一定會有黨內初選。



林國春指出，為什麼自己敢跳出來參與黨內初選，因為雖然他“立委”選輸了，但是過程中一步一腳印，獲得很多基層支持，而且他當過五屆議員，對市政非常瞭解，也有能力可以服務，同時他也留學美國，英語對談不必翻譯，可以幫助新北市對外交流成為偉大的城市。



林國春表示，對於要參選一事，他其實有與侯友宜討論過，侯友宜叫他儘管衝，叫他加油，給他鼓勵。不過黨內初選可能不只他會參加，如果有機會，大家就來拚拚看，對他來說，至少也把握了一次機會。而且如果由他出來代表國民黨參選2026新北市長，以他的服務經驗一定駕輕就熟。

