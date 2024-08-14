謝立功語中評：民眾黨現跳船潮　小草恐向綠

民眾黨前秘書長謝立功接受中評社專訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北8月14日電（記者 張穎齊）台灣民眾黨主席柯文哲深陷政治獻金申報不實風波，重創清廉形象。民眾黨前秘書長謝立功接受中評社專訪表示，柯文哲信任錯誤的人，內控出了問題，黨內已有部分幹部、基層傳出跳船潮，傷了支持者的心，年輕小草未來流向可能以移動到民進黨較多，民眾黨要立刻進行立竿見影的黨務改革，該換掉的人就換。



謝立功表示，已有一部分人講要跳船，幹部、基層都有，像前民眾黨台南市黨部主委蔡宛秦13日在社群平台上已提出不自殺聲明、不成為代罪羔羊等語。對於民眾黨支持者柯粉小草的流向？他說，小草以年輕人居多，恐移動到民進黨的較多。



謝立功強調，自己絕對不是柯黑，是就事論事，他曾是學者、政府高階公務員，歷經不同區塊到民眾黨服務，初衷沒變，是希望民眾黨符合台灣人利益，若政黨違背人民的主要利益時，該批評就批評、該講就講，柯文哲信任錯的人該換就換。



謝立功，出生於台北市，台灣大學“國家發展研究所”法學博士、美國哈佛大學甘迺迪政府學院研究、美國華府移民政策研究中心（MPI）訪問學者，曾任“國安會”諮委、“移民署長”、海洋大學海洋法政系教授、警察大學“國境警察系”教授兼主任、“調查局”調查員等。2020年退出中國國民黨、加入台灣民眾黨擔任過秘書長、首任組織發展部召集人。



針對柯文哲2024競選總幹事黃珊珊、財務長李文宗移交民眾黨中評會，謝立功向中評社說，中評會只是黨內自我要求的最低標準，此案涉及違反法令，黨紀會怎麼處分？台灣人都很關心，既然民眾黨已定調是低級錯誤，那將面臨家法、“國法”處理。其實柯文哲已選過選2次台北市長、1次“總統”，黃珊珊也選過20幾年民代，政治獻金法也不是新法，因此他認為柯可能信任錯的人了，因此產生嚴重後果。不管問題是否出在會計師端木正還是誰，黨的公信力已大有問題。

