蔡壁如問柯文哲：要感動人民的心還在？

蔡壁如。（中評社 資料照) 中評社台北8月13日電／台灣民眾黨主席柯文哲的競選政治獻金爭議不斷，讓民眾黨創黨形象嚴重受損，創黨元老、現職台中市政府顧問的蔡壁如說“認識柯文哲超過30年，絕對相信柯文哲的人格”，但這十年來柯文哲是否受到身邊的人影響，忘記想要改變政治文化的初心；蔡壁如問柯文哲“要感動人民的心還在不在”？



柯文哲昨天下午舉行記者會說明大選期間競選經費使用爭議前，相識30多年的蔡壁如曾表明“確實也有一點擔心”，如今她針對這場記者會表示看法。她表示，2014年柯文哲參選台北市長時，面臨MG149危機（柯任職台大醫院時擔任MG149專戶的計劃主持人，曾遭質疑在外私設帳戶），柯的競選幕僚要她出面幫忙開記者會，她認為這是正義的展現，所以二話不說公開所有帳目。



蔡壁如說，當時柯文哲強調的就是公開透明的文化，所以才會獲得許多年輕人的支持，但現在卻好像連續劇一般，從三大案到京華城檢調介入，再到選舉帳目問題，太不可思議。



蔡壁如強調，從政就是莫忘初衷，要不斷反省自己是不是距離人民越來越遠，但這十年下來，她不知道柯文哲是因為相信身邊的人，還是自己的想法，是不是已經忘卻當初選民是如何凝聚出一股感動的力量，要感動人民的心還在不在？



蔡壁如說，她現在距離他們有點遙遠，昨天在電視上看到柯文哲的眼神，她都替柯文哲心疼，候選人對經費支出不會知道細項，但競選團隊有總幹事，有財務，就是要弄清楚這些事，結果管錢的大總管竟然說 很負責的說不知道？



蔡壁如認為，民眾黨現在要的是啟動外部會計查核機制，重新查清，找原來的那些人，稱可以負責任的講自己不知道，這讓她難以想像。



蔡壁如表示，柯文哲卸下台北市長光環已經500多天，在夜深人靜時有沒有捫心自問，自己距離人民期待的有沒有越來越遠？民眾黨現在面臨存亡危機，要痛定思痛，最重要的是要找回人民當初對政治的感動，就像2014年有一群年輕人相信柯文哲。