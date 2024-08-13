罷樑傳10月5日投票　正好謝國樑49歲生日

國民黨籍基隆市長謝國樑。（中評社 資料照） 中評社基隆8月13日電／公民團體“山海公民拆樑行動”發起罷免中國國民黨籍基隆市長謝國樑行動，目前連署書正在基隆市選委會進行第二階段核對作業，中選會將在8月16日開會審議，進入第三階段投票幾乎已成定局。今天傳出若罷免案成立，投票日可能訂在10月5日，當天正好是謝國樑的49歲生日。



基隆市選委會在8月7日表示已完成連署書查對，並將查對結果函報中選會，中選會將於8月16日審定。若沒有意外，當天將公布罷免是否成案，以及後續相關程序的時間表。



據《民視新聞》報導，若罷免成案，被罷免人謝國樑應於8月29日前提出答辯書，中選會也將在9月3日前發布罷免公告，並訂在10月5日投票。



拆樑團體發言人李晏蓉說，投票日期可能訂在何時，也是從媒體那方得知，拆樑這方的作法就是空戰、陸戰並進，將安排發傳單、街講等方式，宣傳罷免投票資訊，也爭取更多認同，團隊目前正在設計主視覺、宣傳小物，會全力奮戰到最後一刻。



拆樑、固樑各自動員，謝國樑這方持續邀請藍營大咖助陣，前立委鄭麗文也加入團隊，協助議題攻防。馬英九已兩度赴基隆站台相挺。



值得注意的是，假如“罷樑案”成立，預計投開票日將訂於10月5日，當天剛好是謝國樑的49歲生日，並在11日審定及公告結果。