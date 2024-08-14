徐慈檉：柯文哲愛聽好話　黃珊珊貪戀權位

前柯文哲競選總部社會力組長徐慈檉。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園8月14日電（記者 盧誠輝）台灣民眾黨主席柯文哲大選政治獻金疑雲，台北地檢署12日已主動分案偵辦。前柯文哲競選總部社會力組長徐慈檉接受中評社訪問表示，柯文哲是個只喜歡聽好聽話的人，需要人家吹捧，而柯競辦總幹事黃珊珊則是貪戀權位的人，出了事卻一點肩膀也沒有，難怪當初陪柯創立民眾黨的前“立委”蔡壁如會忍不住問柯“要感動人民的心還在不在？”



徐慈檉，台北大學民俗藝術與文化資產碩士，曾任前藍委孫大千青年秘書、前藍委陳學聖“國會”助理、前無黨籍“立委”趙正宇秘書、前民眾黨“立委”蔡壁如大溪服務處主任、前柯文哲競選總部社會力組長，2022年代表民眾黨參選桃園市第六選舉區（大溪區、復興區）議員選舉落選，2023年7月退出民眾黨，現為大溪青商會副會長。



徐慈檉指出，柯文哲是個只喜歡聽好聽話的人，需要人家吹捧，所以就不能接納像他和蔡壁如這樣有話直說、忠言逆耳的人，這也是他跟蔡會始終保持良好互動的原因。蔡跟了柯這麼久，結果現在下場是怎樣？由此便可看出，當柯需要你的時候就會利用你，當不需要你的時候就把你踢到一邊去，這就是柯的人格特質。



他說，黃珊珊則是一個貪戀權位的人，2022年黃在選台北市長的時候，不願意加入民眾黨，但實際上卻是把民眾黨的資源給吃乾抹淨，一樣是選“直轄市”縣市首長，民眾黨前“立委”賴香伶至少還是披著民眾黨的戰袍，但賴從民眾黨拿到的資源卻比黃還少。



徐慈檉痛批，黃珊珊之所以能當“立委”是因為把自己排在不分區“立委”名單第一名，但有哪個政黨是這樣搞的？放眼藍綠，除非有特殊目的，否則只要稍有聲量的政治明星很多都是排在安全名單邊緣，來拉抬選情，就像當初蔡壁如一樣，但黃卻不敢。



徐慈檉強調，黃珊珊是律師出身，本來就是非常小心和聰明的人，所以在柯案爆發後第一時間她才會承認的確有帳務瑕疵，因為她已經意識到事情的嚴重性，但黃12日在記者會上有一個有趣的小細節，就是當媒體詢問到蒔間公司時，黃卻轉頭告訴主持人吳怡萱說“蒔間不是我的”，想推給陳智菡來回答，這就可以看出黃一點肩膀也沒有。