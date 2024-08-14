胡全威：特朗普辯論吸睛強　賀錦麗應採固守

世新大學口語傳播暨社群媒體學系專任副教授胡全威接受中評社專訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北8月14日電（記者 張穎齊）美國總統大選首場辯論會將於9月10日舉行，全球聚焦共和黨候選人特朗普（Donald Trump）、民主黨候選人賀錦麗（Kamala Harris）的表現。世新大學口語傳播暨社群媒體學系專任副教授胡全威接受中評社專訪分析，照過去公開場合的演說來看，特朗普在選戰的言語上，自然是有很強的4項吸引人特質；而賀錦麗方面因是被挑戰方，應該是要對經濟、國際外交議題上進行固守，並要與特朗普主打的美國利益至上做出相對應的立場。



美國總統大選將在11月5日舉行，9月將進行3場辯論會，總統首場辯論會訂於9月10日，副手尚未定。胡全威分析，最被矚目的特朗普，從過去的辯論表現來看，因曾是企業家、節目主持人，很懂得運用媒體、並吸觀眾眼球，慧用非常簡單明瞭的字詞，反覆表達，即便被笑說拼字、文法有錯誤也沒關係，因普羅大眾用的語彙都是簡潔明瞭。



胡全威，台灣大學政治學研究所博士，歷任淡江大學全球政治與經濟學系兼任講師、中國文化大學政治學系兼任助理教授、“中央研究院”人文社會科學中心博士後研究、多校通識中心兼任助理教授等，研究專長為政治修辭、政治傳播、政治思想、語言邏輯與批判思考。



胡全威指出，特朗普的口語表達有4大特點，包括言語簡潔、民族主義民粹、用爭議的議題吸引大家注意、將自己塑造受害者情節再轉變成英雄主義。除了第一點會用簡潔的言語外，第二、特朗普很喜歡運用一些具有爭議性的話題，去吸引媒體的注意力，達到穩賺不賠效果，他清楚與媒體是互相利用，知道媒體要衝突點，所以會講出蓋美墨長城、圍堵非法移民等荒謬政策，吸引到眾人關注後，大家才會想去了解他講的話，所以有部分主流媒體發現不能被特朗普拉著走。



他說，第三、特朗普會用民族主義、民粹，比如金句“要讓美國再次偉大！”2次大選都用這個口號，呈現反對移民、回歸純種美國人的心態，維護盎格魯‧薩克遜族裔的美國人，這樣民粹的方式，就會仇外、仇視菁英，美國一直強調自由主義市場、要開放不封閉，但得利的卻都是大資本家，所以特朗普會去批判華盛頓菁英、職業政客，去呈現自己和一般平民站在一起，即便特朗普自己就是大資本家，但仍能激發熱情。



他指出，特朗普第四項特點，操作自己也是美國自由市場主義下的受害者，因絕大部分一班美國平民都是失敗者，特朗普善用講出被主流拋棄的話語，激發更多同情，尤其是在日前的暗殺事件，更是十足的受害者，然後特朗普被槍擊後竟冒險地振臂一呼，符合美國人的英雄主義，受害者翻轉成英雄。

