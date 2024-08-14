沈文程曝曾經歷美軍打越戰　希望兩岸和平

有“雙金歌王”之稱的資深歌手沈文程接受中評社專訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社基隆8月14日電（記者 張穎齊）俄烏、中東戰事不寧，兩岸關係緊張，有“雙金歌王”之稱的台灣資深歌手沈文程接受中評社專訪表示，他16歲從軍時，就目睹過美軍以台灣為基地，每天飛去打越戰，讓他深知戰爭的殘酷，而他投入音樂界也是因戰事頻仍，唱出撫慰人心的歌曲，因此他由衷希望台灣、兩岸都能和平，為下一代著想。



沈文程，本名周沈文程，原住民魯凱族，台灣演員、歌手、主持人，出生於台東縣卑南鄉，空軍機械學校（今空軍航空技術學院）常備士官班畢業，曾是台中清泉崗機場機械維修員、於台中水湳機場空軍第二後勤指揮部退役。1982年出道演藝界，迄今42年，曾榮獲1999年金曲獎最佳方言男歌手獎，2013年金鐘獎行腳節目主持人獎，精通中文、閩南語、英語、魯凱語，被封為雙金歌王。



沈文程表示，他初中畢業後，為減輕家中經濟負擔而報考空軍機械學校，並在台中清泉崗機場擔任機械維修員，參與越戰末期美軍戰機修護工作。那時越戰還在打，美軍將台中做為度假基地，最多盛況高達5萬名美軍。而他在基地也有維修戰機、將炸彈掛上戰機、引擎維修等，16歲時就在美軍基地當機械士、學徒。



沈文程回憶，他那時認識美軍的士官班長，帶他去菲律賓合唱團、藍天使合唱團等，去聽西洋歌曲、學歌、學吉他，美國士官還送他搖滾唱盤等，比如學習搖滾音樂史上名人埃克索‧羅斯（Axl Rose）的歌。一直到1975年越戰結束，1978年美軍撤出台中基地，這段期間，他因為越戰而打下音樂基礎，學習了很多應和戰爭的樂曲。



他舉例，比如西洋老歌《Yellow River》就是越戰著名流行的歌，他在美軍基地、表演場地幾乎場場都唱這首，歌曲中提到“再見了小伙子，我的位置就給你，背起背包回國”等語。而他也目睹，每年從越戰回來的美軍有逐年變少，每次看到很大的運輸機來，就是美軍從越南回來了。而他1980年也是上台唱了一首越戰很流行的歌《I Love You More Than I Can Say》，突然唱出名氣、紅了起來。

