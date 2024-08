沈文程曝曾經歷美軍打越戰　希望兩岸和平

有“雙金歌王”之稱的資深歌手沈文程接受中評社專訪。(中評社 張穎齊攝) 中評社基隆8月14日電(記者 張穎齊)俄烏、中東戰事不寧,兩岸關係緊張,有“雙金歌王”之稱的台灣資深歌手沈文程接受中評社專訪表示,他16歲從軍時,就目睹過美軍以台灣為基地,每天飛去打越戰,讓他深知戰爭的殘酷,而他投入音樂界也是因戰事頻仍,唱出撫慰人心的歌曲,因此他由衷希望台灣、兩岸都能和平,為下一代著想。



沈文程,本名周沈文程,原住民魯凱族,台灣演員、歌手、主持人,出生於台東縣卑南鄉,空軍機械學校(今空軍航空技術學院)常備士官班畢業,曾是台中清泉崗機場機械維修員、於台中水湳機場空軍第二後勤指揮部退役。1982年出道演藝界,迄今42年,曾榮獲1999年金曲獎最佳方言男歌手獎,2013年金鐘獎行腳節目主持人獎,精通中文、閩南語、英語、魯凱語,被封為雙金歌王。



沈文程表示,他初中畢業後,為減輕家中經濟負擔而報考空軍機械學校,並在台中清泉崗機場擔任機械維修員,參與越戰末期美軍戰機修護工作。那時越戰還在打,美軍將台中做為度假基地,最多盛況高達5萬名美軍。而他在基地也有維修戰機、將炸彈掛上戰機、引擎維修等,16歲時就在美軍基地當機械士、學徒。



沈文程回憶,他那時認識美軍的士官班長,帶他去菲律賓合唱團、藍天使合唱團等,去聽西洋歌曲、學歌、學吉他,美國士官還送他搖滾唱盤等,比如學習搖滾音樂史上名人埃克索‧羅斯(Axl Rose)的歌。一直到1975年越戰結束,1978年美軍撤出台中基地,這段期間,他因為越戰而打下音樂基礎,學習了很多應和戰爭的樂曲。



他舉例,比如西洋老歌《Yellow River》就是越戰著名流行的歌,他在美軍基地、表演場地幾乎場場都唱這首,歌曲中提到“再見了小伙子,我的位置就給你,背起背包回國”等語。而他也目睹,每年從越戰回來的美軍有逐年變少,每次看到很大的運輸機來,就是美軍從越南回來了。而他1980年也是上台唱了一首越戰很流行的歌《I Love You More Than I Can Say》,突然唱出名氣、紅了起來。