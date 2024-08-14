邱毅：唇亡齒寒 柯文哲倒下後就是侯與盧了

邱毅接受中評社訪問。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北8月14日電（記者 張嘉文）台灣民眾黨主席柯文哲面對大選期間政治獻金申報不實等爭議，雖召開記者會說明，但被批評全甩鍋給委任的會計師、原民眾黨中央委員端木正，風波擴大。前“立委”邱毅接受中評社訪問時表示，同為在野的中國國民黨須懂得唇亡齒寒的道理，尤其柯倒下後，原本支持他的年輕選票幾乎不可能跑去支持國民黨。



邱毅說，加上真要談選舉的爛賬，國民黨恐怕更嚴重，所以他認為賴清德先辦了同為民進黨的鄭文燦，現在找柯文哲開刀，下一波就是鎖定侯友宜和盧秀燕等國民黨未來可能挑戰他的要角，國民黨難道還沒警覺嗎？



邱毅，出生於高雄，台灣大學經濟學博士、美國康乃爾大學博士後研究，歷任3屆“立委”、政論名嘴、電視台節目主持人、台大教授、中華經濟研究院研究員、親民黨財經顧問團召集人等，曾加入過中國國民黨、親民黨，現為新黨黨員。



柯文哲在去年競選期間，遭質疑政治獻金申報不實，他12日率時任競選總部總幹事、“立委”黃珊珊、副總幹事陳智菡、財務長李文宗召開記者會說明，並表示是會計師端木正在未告知競總的狀況下漏報。未出席記者會的端木正事後發出聲明，強調“本所會計師提供之簽證服務，均依法令規定處理”，相信“監察院”、檢察署能詳盡調查，還會計師清白。

