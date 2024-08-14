中評關注：司法案持續爆　賴免政績也能連任

政治人物司法案件不斷爆出，賴清德連任穩了？（照片：府方提供） 中評社台北8月14日電（記者 黃筱筠）賴清德自從520上任以來，政治人物司法案件頻傳，從民進黨籍前桃園市長鄭文燦被羈押禁見，到新竹市長高虹安助理費案一審遭判刑、停職，近日爆發政治獻金帳目不清，還有台北三大案的台灣民眾黨主席柯文哲很可能也會步上後塵，不免讓大家紛紛問下一位是誰？甚至引發寒蟬效應。而司法案件陸續爆發，讓賴清德不需要拿出政策與政績，很可能就會繼續連任。



賴清德上任才短短幾個月，但司法單位就不斷偵辦政治人物。柯文哲最近政治獻金帳目不清，除了北檢主動立案，“監察院”也快速的表態要調查，還有台北三大案包括：京華城、北士科、台智光，現在京華城案方面積極調查，會不會羈押是後續觀察焦點。柯文哲政治獻金案遭到“監察院”調查，很可能就是罰緩，但柯的信任度已經崩盤。若京華城案有人涉貪，政治生命要再起恐怕很難。



面對政治上司法案件，賴清德並未有過多評論，最近更是將注意力放在巴黎奧運上。在巴黎奧運舉辦期間。幾乎每天都關心奧運比賽進度，加上台灣民眾也關心選手比賽狀況，賴此舉試圖爭取民眾支持。奧運選手返台還指示“國防部”要派出戰機伴飛航班。今天中常會還排定體育相關專案報告，本週五也要邀請奧運選手到府內，並繞行台北市區一圈，邀請民眾一起參與。這相比柯文哲的政治困境，彷彿兩個世界。

