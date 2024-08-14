劉嘉薇：李四川、洪孟楷都可能替藍守住新北

台北大學公共行政暨政策學系教授劉嘉薇。（中評社 楊騰凱攝） 中評社新北8月14日電（記者 楊騰凱）針對2026新北市長選情，台北大學公共行政暨政策學系教授劉嘉薇向中評社分析，新北藍略大於綠，藍綠對決下台北市副市長李四川或藍委洪孟楷都可能勝選。但若藍綠白三足鼎立的局面，勢必會讓綠營候選人得利，因為依照2024大選經驗，藍白之間的棄保效應不太會發生。



劉嘉薇為政治大學政治學博士，現為台北大學公共行政暨政策學系教授、政大選研之友協會理事長。曾任台北大學公共事務學院民意與選舉研究中心主任，並於2015年至2019年間擔任台灣“中選會”委員。研究專長包括政黨與選舉、政治傳播、政治行為、民意調查。



劉嘉薇表示，台灣民眾黨基本盤目前較少參考數值，如果要參考，只能先看最近一次的大選，在2024年大選之中，台灣民眾黨柯文哲在新北市得票率26.24%，另外民進黨賴清德為38.59%，中國國民黨侯友宜為35.17%。至於新北市2024不分區“立委”政黨票，民眾黨為22.89%，民進黨34.81%，國民黨35.13%，可能因為參選不分區“立委”的小黨比較多，分掉了一些民眾黨的政黨票，不過整體而言，“總統”票與不分區政黨票數據差不多。



劉嘉薇指出，看這次2024大選，新北市藍白相加，還是遠大於綠，雖然民眾黨支持者組成有偏藍也有偏綠，但假設2026新北市長選舉民眾黨沒有推派候選人，那白在新北20幾%的選民當中，流向藍軍的應該是比較多，因為國民黨在新北市也連續16年執政，包括朱立倫2010、2014兩屆新北市長，接著又是侯友宜2018、2022兩屆市長，所以新北市結構看來是藍的偏多。



劉嘉薇表示，在新北市藍略大於綠的情形下，最近大家在討論的國民黨2026年新北市長人選，包括台北市副市長李四川、藍委洪孟楷，在她看來都是有機會勝選的，頗有機會延續國民黨的執政。至於新北市副市長劉和然目前看來比較不易勝選，因為劉和然更像是位有專長的文官，不見得適合選舉。

