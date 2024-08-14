柯P這老照片曝光　網嘆：上葉克膜也難挽回

歷史哥李易修PO出一張十年前柯文哲與蔡壁如的合照。（照片：歷史哥臉書） 中評社台北8月14日電／台灣民眾黨主席柯文哲捲入2024大選政治獻金風暴擴大，北檢上午指揮“調查局”北機站持搜索票，兵分多路前往承辦會計師端木正的事務所、柯文哲辦公室、民眾黨黨部、木可公關公司等地調取相關單據、憑證進行比對。



歷史哥李易修13日在臉書PO出一張十年前台灣民眾黨主席柯文哲與前民眾黨籍“立委”蔡壁如的合照，網友直呼“鬼牽叩叩行，現在也不用清君側了，上葉克膜也難挽回”。



歷史哥13日深夜在臉書粉專分享十年前柯文哲與蔡壁如同框照寫到，十年之前～十年之後，當年MG149一個蔡壁如天下無敵，似意有所指。



只見畫面中，柯文哲與蔡壁如在當年仍是頭髮全黑的樣貌，但值得玩味的是，桌上放著“柯文哲公職財產申報”、“柯文哲綜合所得稅申報單”的牌子，對照近日民眾黨處理到焦頭爛額的競選經費申報爭議，令人看了不勝唏噓。



網友則留言表示，“我只是在想，又再過10年後，民眾黨還在嗎？”、“當科學都想欺騙時，良心就沒了！con－science！”、“人講攏毋聽，鬼牽叩叩行……十年前君側臉龐，和十年後一堆君側嘴臉，真的差很多！去年有人喊出清君側，現在看來？也不用清了，上葉克膜也應該無法挽回”。