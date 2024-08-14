韓國瑜召集協商　傅崐萁柯建銘雙雙缺席

韓國瑜召集朝野協商，討論台“考試院”及NCC人事同意權兩案。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北8月14日電（記者 楊騰凱）中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜今日召集朝野協商，討論“考試院”人事同意權以及通傳會（NCC）人事同意權兩案。這是自“立法院”7月16日休會以來，睽違將近一個月後，韓再度召集協商。不過國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁、民進黨“立法院”黨團總召柯建銘兩人雙雙缺席。



韓國瑜今日召集朝野協商，研商民進黨提議的“第14屆“考試院”人事同意權”、“通訊傳播委員會人事同意權”等二案。協商由韓國瑜主持，其餘與會成員包括副院長江啟臣、國民黨團書記長洪孟楷、首席副書記長林思銘、民進黨團幹事長吳思瑤、民進黨團副幹事長洪申翰、台灣民眾黨團總召黃國昌、台灣民眾黨團幹事長吳春城。



現任“考試院”正副院長、“考試委員”任期8月31日屆滿，新人事目前還待“立法院”審查。而通傳會7名委員中，包括陳耀祥、翁柏宗、王維菁、林麗雲等4人任期也已於7月31日屆滿，新委員名單也有待“立法院”審查。



民進黨團希望召開臨時會審查“考試院”、通傳會人事，不過從協商氣氛看來，藍綠白三方共識有限。



會議開始時韓國瑜先表示，傅崐萁因為家中有喪事，所以他今天沒能出席，柯建銘則因為身體不舒服，也無法參加。

