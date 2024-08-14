李彥秀：賴清德像戰狼　柯案傷藍白合作戰力

藍委李彥秀受訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北8月14日電（記者 張嘉文）台灣民眾黨主席柯文哲政治獻金申報不實案擴大，檢調上午發動到民眾黨、柯辦等地大搜索。中國國民黨文傳會主委、“立委”李彥秀今日向中評社表示，案情有待檢調釐清。如果是烏龍，就有機會短空長多，但如果是事實，恐怕對民眾黨衝擊非常大，勢必也會影響到整體在野黨的共同監督力道和戰力。



李彥秀說，台灣的政治變化太快，現在真的說不準，但她認為2026或是2028藍白能否合作，最重要的關鍵有三點，未來三年半“立法院”的在野合作氛圍、民眾黨內部的路線之爭，以及大選前的整體政治氛圍。



柯文哲身陷政治獻金申報不實疑雲，台北地檢署主動分案，並受理相關告發案後，已將柯文哲列為他案被告偵辦，檢察官已行文“監察院”，調閱柯文哲政治獻金申報資料。而且北檢上午也指揮“調查局”持搜索票，前往承辦會計師端木正的事務所調取相關單據、憑證進行比對，不排除約談端木正及事務所人員說明釐清案情。



李彥秀今天接受中評社訪問時對此表示，這次競選帳務處理問題，當然短期而言，柯文哲與民眾黨看起來是受傷了，但這要分為“事實”與“政治”兩個部分來看，就事實而言，究竟是烏龍？還是A錢？有待“監察院”與檢調釐清，如果最後證明並非柯文哲的問題，或許會是“短空長多”。

