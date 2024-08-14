蔡壁如：柯文哲要看身邊人有無與民眾站一起

針對柯文哲深陷2024大選政治獻金帳務不明爭議，民眾黨創黨元老蔡壁如受訪表達看法。(中評社 方敬為攝) 中評社台中8月14日電（記者 方敬為）台灣民眾黨主席柯文哲深陷2024大選政治獻金帳務不明爭議，民眾黨創黨元老、台中市府顧問蔡壁如今天表示，這件事確實是政治危機，但她相信黨會妥適對外說明清楚，能夠度過。對於外界質疑時任競選總幹事、現任黨籍“立委”黃珊珊應負責，蔡表示，她無法回答。不過蔡也提到“每隔一段時間要去回過頭看看身邊的人，是不是跟人民還站在一起?”蔡壁如的話顯然意有所指。



蔡壁如今天到台中市外埔區出席鄰長研習會議，媒體針對柯文哲2024大選政治獻金爭議到場堵訪蔡的看法，蔡壁如表示，這看起來是很大的政治危機，通常危機的處理大概是兩個方向，一個是“責任政治”，這件事情的責任到底是誰？第二個是“政治責任”，台灣民眾黨是一個政黨，這樣的政治責任應該由誰負責？這是黨內目前需要對外說清楚的。



對於喊話柯文哲莫忘初心？蔡壁如說，她已認識柯文哲超過30年，每隔一段時間還是會碰到對方，還是會講講話。她觀察柯其實沒有改變，只是“每隔一段時間還是要去回過頭來看看身邊的人，是不是跟人民還站在一起?”



蔡壁如相信柯文哲的清廉，她說，2024她也在競選“立委”，很清楚知道一個候選人基本上不可能全盤掌握每筆政治獻金的流向，這是很細節的事務，所以那一天看到柯在記者會上面，真的覺得很捨不得，柯文哲對於金錢的使用很節省，且強調對於金錢這件事情一定要清清白白。其實過去的每隔一段時間，民眾黨都有政治危機或者是一些問題，仍一一克服，相信這次也能度過難關。



蔡壁如認為，記帳的問題，還是要把相關的人員，無論是記帳的總務或會計，先把帳釐清，給社會一個交代，也給支持者一個交代，再來就是如何擔責？要向社會說清楚，這是非常重要的部分。



至於外界點名時任競選總幹事的黃珊珊應該負責，蔡壁如說，她無法回答這件事情，她從去年7月到台中之後，對黨的整個運作是否調整、改變，並不清楚，她若評論相關事情，對黨內也不公平。