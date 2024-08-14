柯文哲帳務風暴擴大　檢調大動作搜索柯辦

檢調上午一行十多人在9點多時，到位於南京東路上台玻大樓的柯辦、木可公關進行搜查。（中評社） 中評社台北8月14日電／台灣民眾黨主席柯文哲身陷2024大選政治獻金申報不實風暴擴大，檢調今日展開大動作偵辦。北檢上午指揮“調查局”北機站持搜索票，兵分多路前往承辦會計師端木正的事務所、柯文哲辦公室、民眾黨黨部、木可公關公司等地調取相關單據、憑證進行比對。



台北地檢署主動分案，並受理相關告發案後，已將柯文哲列為他案被告偵辦，檢察官已行文“監察院”，調閱柯文哲政治獻金申報資料。檢調14日上午兵分多路展開搜索。除了會計師端木正的事務所外，檢調上午一行十多人在9點多時，也悄悄到位於南京東路上台玻大樓的木可公關進行搜查；據瞭解，目前先針對單據部分進行查扣，未針對人員部分進行約談。目前時間已近中午12點，檢調人員仍在辦公室內進行調查。



柯文哲爆出政治獻金帳務疑雲，曾承辦民眾黨選舉活動的時樂公司表示沒有開立其中3筆共新台幣916萬元的發票，各界譁然，除北檢主動分他字案偵辦外，包括前台灣“高檢署”檢察官張熙懷、台北市議員鍾小平、台灣基進黨分別提出告發，目前被告有柯文哲、妻子陳佩琪、李文宗、木可負責人李文娟、會計師端木正5人。



民眾黨12日曾舉行記者會說明，黃珊珊指稱是會計師端木正作帳“便宜行事”，端木正隨即發表聲明，強調依規定辦理，絕無不法。雙方各說各話。



時任柯文哲競選總幹事黃珊珊、民眾黨發言人吳怡萱原定14日到台北地檢署提告，不過稍早檢調大動作前往台玻大樓的木可公關進行搜查。對此，吳怡萱出面表示，目前全員都在配合搜索，因此“延後提告”。





