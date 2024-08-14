藍綠委皆挺　要政府基金從高碳排產業撤資

藍委陳菁徽。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北8月14日電（記者 俞敦平）在今日由環境正義基金會（EJF）召開的記者會上，面對台灣政府四大基金投資高碳排產業的情況，藍綠“立委”們難得意見一致，共同力挺環團要求。民主進步黨籍“立委”洪申翰與中國國民黨籍“立委”陳菁徽皆在記者會上呼籲政府加強透明度，設立明確的撤資時間表，並促進氣候風險管理。兩位“立委”強調，政府基金應引領私部門，推動淨零轉型，以確保國民資產的穩定性與長期價值。



環境正義基金會（EJF）今日召開四大基金撤資報告記者會，發布《火上加油：台灣政府基金未盡忠誠義務，助長氣候危機、危及民眾資產》的報告，批評台灣四大政府基金在投資決策上未能充分考慮氣候風險，反而加劇了氣候危機。



環團代表們指出，隨著全球氣候危機不斷升溫，金融在對抗氣候變遷中的作用日益重要。然而，台灣的四大政府基金——郵政儲金、勞退基金、勞保基金和退撫基金——在投資決策上未能有效管理氣候風險，甚至有加劇氣候危機的趨勢，這不僅危及全民資產，也與政府應有的忠誠義務背道而馳。



洪申翰強調，台灣金融監管機構已推出綠色金融3.0方案，要求金融業者瞭解並改善其投資組合的碳排放情形。洪申翰指出，四大政府基金掌握大量資產，對市場具有重要影響力，應該帶頭實現淨零轉型。他呼籲這些基金提高投資組合的透明度，並將氣候相關的財務風險完整揭露，以符合國際趨勢並確保永續投資的目標。



陳菁徽則表示，“國家”財政不應發生“左手進、右手出”的情形。她擔心，四大基金在投資高碳排產業時，可能會與島內外政府推動的化石燃料轉型目標發生衝突，甚至相互抵銷外部成本，對基金收益構成威脅。她呼籲政府應提高資訊透明度，避免“國民”資產因缺乏氣候風險管理而面臨不必要的風險。



環團代表們強調，四大政府基金應積極邀請公民社會和利害關係人參與撤資規劃，並提高投資組合的透明度，進行全面的氣候風險分析，以制定與巴黎協定一致的投資排放目標。如此一來，台灣有望在亞洲區域內成為責任投資的領導者，並為全球淨零轉型作出貢獻。