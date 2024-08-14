大進滿獲釋4船員凌晨回澎湖　陳雙全迎接

“大進滿96號”14日凌晨1時40分左右抵達澎湖的馬公漁港進行安檢。（圖：陳雙全提供） 中評社澎湖8月14日電（記者 蔣繼平）澎湖籍漁船“大進滿88號”滯留大陸43天，4名船員昨日中午前獲釋，由船隊另艘“大進滿96號”接回澎湖，今天凌晨約1時40分抵達澎湖馬公漁港進行安檢。除了上演溫馨團圓畫面，海峽兩岸交流協會理事長、前澎湖縣副議長陳雙全也當一日飛人趕回澎湖接船，並回報大陸台辦窗口，讓順利獲釋4名船員的一樁美事順利落幕。目前僅留下洪姓船長及大進滿88號繼續等候司法追訴程序結束。



“大進滿96號”14日凌晨1時40分左右抵達澎湖的馬公漁港，由馬公漁港安檢人員進行安檢。陳雙全、船東許國文、獲釋的台籍丁姓船員女兒都到港邊接人。獲釋的是丁姓台籍船員，以及印尼籍里多（RIDHO NUGROHO）、益塔（ISKANDAR）、里揚（SENDI RIYANI）三名漁工。



原本“大進滿96號”漁船13日中午在“海峽中線”接到獲釋4名船員後，預計先讓或是船員隨船在海上進行作業，大約兩天後再回到澎湖進港卸貨整補，但陸方建議不要在海上逗留，希望盡快讓獲釋人員盡快安全返回澎湖，避免節外生枝，因此船東也從善如流，願意配合併立即開返澎湖，而航行時間至少需要10小時。



另外，由於獲釋船員身上衹有船員證，並沒有護照等證明文件，所以透過同船隊的“大進滿96號”接回。而其他船往探視的相關人員，則是循小三通到金門、再搭機回台灣本島、轉機回澎湖或其他目的地。



當一日“空中飛人”的陳雙全表示，他13日晚間6時就搭機從高雄趕回澎湖，為的就是要在澎湖現場接船，確保獲釋船員安全平安抵達澎湖，他也立刻將照片、影片等資料回覆給陸方對接窗口，讓這樁美事可以順利圓滿，他也放下心中大石，接下來就是看洪姓船長何時可以回來。