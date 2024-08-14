藍委葉元之等呼籲　官方免費提供奧運轉播

藍委葉元之。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北8月14日電（記者 俞敦平）台灣的2024奧運轉播需要透過付費頻道才能收看引發爭議。中國國民黨籍“立委”葉元之今日在記者會上表示，政府應該承擔更多責任，直接購買奧運轉播權，確保全民能免費觀賞比賽，提升國民的運動風氣。他強調，奧運不僅僅是體育賽事，更是國家宣傳與全民運動的重要契機。葉元之與多位學者聯合呼籲政府應該主動承擔更多責任，確保奧運轉播權利能夠惠及全體國民。



中國國民黨“立委”葉元之、台藝大廣電系教授賴祥蔚、身兼中華傳播管理學會理事長的文化大學新聞系教授莊伯仲14日上午共同召開“政府帶頭追奧運 讓奧運成為全民大客廳”記者會，質疑奧運轉播須付費。



葉元之指出，雖然台灣在2024年巴黎奧運中取得了優異成績，但多數國民無法輕鬆觀看比賽，這削弱了全民對運動賽事的參與感與關注度。葉元之認為，奧運轉播權應該由政府出資購買，而非依賴私人企業提供有限的轉播，這樣才能真正實現全民共享奧運盛事的目標。



葉元之強調，現行的奧運轉播安排不夠理想，雖然政府已補助新台幣8，000萬給予愛爾達電視台，但僅有部分賽事在公視與華視進行有限度的轉播。對於許多習慣透過電視收看比賽的觀眾來說，無法欣賞到全部賽事是一大遺憾。即便訂購了愛爾達或中華電信的付費頻道，仍有部分重要賽事無法觀看，引發了廣泛的不滿。葉元之批評這種情況不合理，尤其是在納稅人已經為此付出了成本的情況下，卻仍需額外付費才能觀看比賽。

