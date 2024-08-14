木可公司遭搜索　員工室內徘徊氣氛緊張

檢調大動作搜索木可公司，氣氛緊張。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北8月14日電（記者 張穎齊）台灣民眾黨主席柯文哲深陷政治獻金風波。檢調大動作於14日上午突襲木可公關公司所在地台玻大樓，柯文哲辦公室亦在同一棟樓，但未遭搜索。木可公司員工則在室內配合，但也四處徘徊，氣氛緊張。



柯文哲遭爆政治獻金疑雲，將責任全推寫向會計師端木正，而柯文哲2024大選經費疑似轉入木可公關公司，引發爭議。



檢調大動作介入調查，據記者掌握，前天下午“調查局”台北市調處已約談受害、被多報916萬元新台幣政治獻金的尼奧、時樂公司負責人戴利玲。檢調今早再發動搜索，前往台玻大樓。



大批媒體已到場守候，等待檢調在台玻2樓、木可所在地搜索，大門閉鎖，但因是透明門，可看見室內的員工有的惴惴不安徘徊、有的淡定滑手機，搜索仍進行中，媒體聚焦是否有翻箱倒櫃、資料或有人被帶走。路過的行人看到大陣仗都紛紛好奇。



台玻大樓為台玻董事長林伯豐所有，租借予民眾黨柯文哲使用。2樓有其他律師事務所及民間公司。而主要2間辦公室為柯文哲民眾黨的。登記的有，1.《台灣眾望關懷基金會》競選基金會，一樓門口沒名牌，二樓牆上有招牌。2.《台灣新故鄉智庫》智庫，一樓門口沒名牌，二樓牆上有招牌。3.《木可公關行銷有限公司》行銷公司，一樓和二樓都沒招牌。4.《智堯資訊傳媒有限公司》柯文哲三子柯傅堯開的公司，一樓和二樓都沒招牌。民眾黨總部在三樓。