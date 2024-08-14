陳菊出席靈鷲山法會　不評論柯文哲案

陳菊在靈鷲山法會獻花祈福。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園8月14日電（記者 盧誠輝）台灣民眾黨主席柯文哲2024大選帳務風暴擴大，台北地檢署今日上午兵分多路搜索柯辦等相關單位。“監察院長”陳菊今日偕多名“監委”赴桃園出席靈鷲山法會，會後媒體詢問對柯政治獻金案的看法，陳表示，她身為主管機關，沒有評論。



“監察院”13日已對外表示，12日已派員查核柯文哲、吳欣盈所申報政治獻金會計報告書收支情形。係因柯文哲、吳欣盈自7月16日公開於“監察院”政治獻金公開查閱平台後，輿情反映發現多筆高額政治獻金支用爭議、擬參選人所屬政黨公開自承帳務瑕疵，乃至未申報選舉期間募款演唱會售票收入，另衍生指涉簽證會計師違反或廢弛其業務上應盡義務等質疑及檢舉案。



陳菊今日率領“監委”王幼玲、范巽綠、趙永清和蕭自佑等人，赴桃園巨蛋體育館出席鷲山第31屆水陸空大法會“圓滿香”佛事，一行人先至富貴金佛區獻花並至聖殿內壇祈福。



陳菊在祈福後受訪指出，因為靈鷲山做很多生態環保，加上師傅慈悲，對全球受苦受難的人們祈福，希望全球無災無難，人類和平共存，所以靈鷲山每年的法會只要有邀請，她都會到場祈求國泰民安、風調雨順、大家平安。



靈鷲山從1994年開始每年舉辦水陸空大法會，至今剛好滿30年，在8天7夜的法會中，信眾都會以懺悔、茹素、念佛、誦經等方式，為逝者祈福，也為自己消除業障。今年靈鷲山開山住持心道法師更推廣“靈性即生態”理念，希望用靈性覺醒了悟萬物本同根同源，讓人類能依循大自然多元共生、相依共存的運作法則，走入生態永續願景。