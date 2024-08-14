民眾黨：檢調沒搜柯辦、黨部　提交6箱資料

檢調人員結束搜索，拿著6大箱柯文哲選舉支出憑證離開。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北8月14日電（記者 張穎齊）台灣民眾黨主席柯文哲2024大選帳務風暴擴大，檢調大動作於14日上午突襲位於台玻大樓的木可公關公司，搜索近4小時結束，並從地下停車場離開。民眾黨副秘書長許甫證實有主動提交6箱大選憑證，盼儘速釐清真相，並強調搜索不包含民眾黨黨部、柯文哲辦公室。



柯文哲遭爆2024大選帳務疑雲，經費疑似轉入木可公關公司，還涉及浮報、漏登，但民眾黨將責任全指向會計師端木正。



“法務部調查局”北部地區機動工作站今早9點前發動大搜索，地點在台玻大樓2樓辦公室，民眾黨相關機構包括台灣眾望關懷基金會、台灣新故鄉智庫、木可公關行銷有限公司、智堯資訊傳媒有限公司，均登記於此。直到12點半左右結束。



大批媒體到場守候，而柯辦委任律師2名1男1女中午12點20分步出大樓，搭上計程車，不發一語。而檢調人員則從地下室停車場離去，避開媒體。



許甫、民眾黨發言人戴于文隨後出面在一樓受訪。許甫開口就說“結束了，“調查局”人員已離開。”他並說“調查局”北機組基於政治獻金案來搜索，但不包含民眾黨部、柯文哲辦公室，我們主動提交6箱大選憑證，希望檢調釐清真相。