陳雙全：澎湖漁民未來怎樣能捕魚？綠需解決

澎湖地區兩岸交流協會理事長、中國國民黨澎湖縣黨部主委陳雙全。（中評社 蔣繼平攝） 中評社澎湖8月15日電（記者 蔣繼平）澎湖籍漁船“大進滿88號”4名船員順利從大陸返台，居中協調的澎湖地區兩岸交流協會理事長、中國國民黨澎湖縣黨部主委陳雙全接受中評社訪問表示，兩岸關係緊張，但私下交流過程都沒問題，現在漁民除了不只擔心被抓，更擔心未來該怎麼捕魚，沒了默許範圍，到底界線在哪？這才是大麻煩，他籲民進黨政府要去解決漁民遇到的現實問題。



陳雙全，1961年生，現任中國國民黨澎湖縣黨部主委，擔任澎湖地區兩岸交流協會理事長。陳雙全過去曾任5屆澎湖縣議員，其中兩屆為副議長，兒子陳毓仁現任無黨籍的澎湖縣議長。



對未來兩岸關係與交流，陳雙全表示，兩岸政治問題還是需要去解決，兩岸情勢緊張，但私底下的交流，大陸並沒有把台灣當仇人，大家都是炎黃子孫，這點很清楚。他認為兩岸交流應該更進一步規劃的更好，未來還是要有更多溝通協調，這一點民間的力量就很重要，他做兩岸交流20多年了仍會持續下去。



雖然兩岸政治情勢緊張，陳雙全表示，但這次民間幫忙協調，感覺私下的交流都沒有問題，大陸也都很樂意幫忙、也願就近幫忙照顧船長、船員，互動都很好，且大陸提供的生活品質環境也都不錯。他指出，船員都住在碼頭附近的民宿，可以就近維護船隻。船長因為要處理案件後續，所以住在市區內的飯店。民宿有交誼廳、廚房，飯店也有交誼廳可使用。只是前往探視需被沒收手機，所以照片都是大陸方面幫忙拍再傳給他們的。

