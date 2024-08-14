遭到大搜索　民眾黨許甫：無法解釋檢調行為

民眾黨副秘書長許甫受訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北8月14日電（記者 張穎齊）台灣民眾黨主席柯文哲2024大選帳務風暴擴大，檢調大動作於14日上午突襲柯文哲辦公室、木可公關公司所在地台玻大樓，搜索近4小時結束。民眾黨副秘書長許甫出面受訪，對於是否“國家”機器介入快？許甫僅說不評論。



許甫的太太是柯文哲大選時的競選總部副總幹事陳智菡。



柯文哲大選帳務陷疑雲，將責任全推寫向會計師端木正，而柯文哲2024大選經費疑似轉入木可公關公司外，更涉及浮報、漏登，違反政治獻金法，引發爭議。“法務部調查局”北部地區機動工作站今早9點前發動大搜索，地點在台玻大樓2樓辦公室，包括台灣眾望關懷基金會、台灣新故鄉智庫、木可公關行銷有限公司、智堯資訊傳媒有限公司，均登記於此。直到12點半左右結束。



許甫、民眾黨發言人戴于文出面受訪，被問到，是否覺得“國家”機器動得太快、司法介入？會不會擔心柯文哲、民眾黨籍“立委”黃珊珊被約談、許甫僅說，不評論司法行動。



許甫還說，民眾黨都希望儘速釐清真相，關於政治獻金短報、漏報、誤登、誤載都盡快釐清。



許甫說，他不能解釋檢調的行為，3樓的民眾黨部並沒被搜索。這幾天大家清查所有憑證，並與“調查局”釐清相關證物，所以花比較多時間。其他部分並不瞭解。



許甫是否被“調查局”人員約談？他說，他代表民眾黨，調查官不會對他詢問，但柯文哲2024大選相關憑據都有。