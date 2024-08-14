黃珊珊辭民眾黨中央委員　柯文哲認同

民眾黨發言人吳怡萱接受媒體採訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北8月14日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨主席柯文哲2024政治獻金登載不實爭議擴大，檢調單位14日上午兵分多路搜索木可公司及會計師端木正事務所，柯文哲與民眾黨“立委”黃珊珊早上就在民眾黨中央開會，民眾黨發言人吳怡萱下午出面轉述中央委員會內容，黃珊珊請辭民眾黨中央委員，柯文哲也認同。柯也將發給黨員的一封信，向支持者溝通、說明。



柯文哲深陷2024政治獻金帳目登載不實爭議，整起事件起源是8月9日時樂公司負責人戴利玲發表聲明，澄清有一筆柯競辦新台幣500萬元費用非時樂承接業務。台北地檢署12日主動分案調查“偽造文書”罪，14日兵分多路搜索木可公司及會計師端木正事務所，但並未搜索柯辦、民眾黨中央黨部。



民眾黨中央14日中午進行中央委員會，吳怡萱約下午1點20分下樓向媒體轉述會議內容，她表示，黃珊珊在中央委員會主動請辭黨職民眾黨中央委員，柯文哲認同此決定。中央委員會也將黃珊珊、時任競總財務長李文宗、端木正移送中評會處理，中評會將會在最短時間內開會決定懲處內容。



吳怡萱說，由於早上提告端木正延遲，民眾黨在下午3點將再度赴台北地檢署遞狀提告。



媒體問及，柯文哲下午是否要發給黨員公開信，內容會講什麼？吳怡萱指出，柯文哲會就現在的紛爭與紛擾，希望黨員不要擔心，也會透過黨員信向支持者好好溝通、說明清楚。