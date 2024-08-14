鄭文燦收押滿月已剪髮　指定人選才能寄菜

鄭文燦遭收押禁見在桃園看守所已超過1個月。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園8月14日電（記者 盧誠輝）民進黨籍前海基會董事長鄭文燦因桃園市長任內土地開發案涉貪7月11日遭收押禁見，上周剛滿月，今日卻爆出鄭在監所疑似享特權、住獨居房、吹冷氣等爭議。據瞭解，鄭在獄中已剪髮，且鄭還指定特定人選才能寄菜。對此，桃園監獄副典獄長易永誠向中評社證實，鄭確實有指定人選寄菜，其他人寄的菜都不收。



鄭文燦遭收押禁見至今已邁入第35天，今日卻有媒體報導，鄭遭受刑人檢舉，在看守所住會客室改裝的獨居房且還能吹冷氣，桃園監獄為此發布新聞稿否認，並強調鄭絕無享有特權，收押至今鄭均配住在多人舍房，房內生活作息與一般禁見被告無異，未有單獨收容情事。



據瞭解，桃園地檢署在接獲受刑人檢舉後，當天中午就立刻到桃園看守所突襲檢查，但卻“花了一段時間”在看守所大門外等待才得以進入舍房內檢視，後來又經過“蠻長一段時間”的檢查，並未發現異狀後才離開。而據指稱，鄭文燦在看守所內已剪髮，但不是像一般受刑人是剪三分頭，且鄭還指定特定人選才能寄菜。



對此，中評社向桃園監獄副典獄長易永誠查證，有關剪髮的部分，易表示，被告沒有強制剪髮的規定，衹有受刑人入監才會強制剪髮，收容人可依個人意願決定是否剪髮，長短不拘，法律上沒有規定，至於鄭有無剪髮他則不便透露。



有關指定人選寄菜的部分，易永誠指出，會客菜一天只能寄一次，且規定只能由收容人家屬寄菜，但因有些家屬不方便天天去監所，所以有些家屬會先寄錢在會客菜店家，再委託店家代為寄菜，這些監所不會過問，但送會客菜的寄件人一定要是家屬才行。鄭文燦則是因為有指定哪些人寄的菜才收，其他人若來寄菜都不收，所以衹有被鄭指定的特定人選才可以寄菜給鄭。