明啟程訪美　朱立倫：堅定親美友日和中路線

國民黨主席朱立倫。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北8月14日電（記者 張嘉文）中國國民黨主席朱立倫今天下午在中常會宣布，明天將赴美參加海外黨部和同鄉會的聯誼活動。他強調，國民黨是最愛台灣、捍衛“中華民國”，路線非常明確，親美、友日、和中，缺一不可，這幾年完全按照此路線做，堅定路線也是國民黨的重要政策主張。



國民黨今天下午召開中常會，朱立倫在會中宣布明天將和組發會主委許宇甄、海外部主任陳以信出發前往美國，此行他將先到舊金山參加國民黨全美總支部的年度大會，隔天再轉往休士頓參加全美台灣同鄉聯誼會活動。



朱立倫指出，隨後陳以信與國民黨“立委”葛如均等人還要前往芝加哥參加美國民主黨全國代表大會，國民黨希望透過這樣的政黨交流活動，與美國朝野政黨保持友好、長期友善的關係，也希望國民黨對外路線能穩健發展。



朱立倫提到，最近有很多國外訪客來到國民黨訪問，下周二還有日本青年局70多位國會與地方議員要來國民黨訪問。



他強調，國民黨長期秉持決心，要讓所有外賓瞭解國民黨是最愛台灣、捍衛“中華民國”的政黨，而且“親美友日和中”路線缺一不可，國民黨會與民主國家站在一起、與鄰國友好，同時也和中國大陸秉持對話交流、兩岸和平，讓民眾過好日子。